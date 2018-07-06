Сегодня, 20:08

Власть от горожан получает ставки в 1,5-2 раза выше.

Названы суммы средних зарплат жителей и чиновников Воронежской области. Воронежстат опубликовал данные о средних зарплатах в Воронежской области в прошлом году. Специалисты подсчитали, что по сравнению с 2017 годом оклады горожан выросли до 35 тыс. 202 рублей. Соответственно чиновники получали зарплаты в районе 48,7 тыс. рублей.

В социальных сетях люди проанализировали систему экономики региона и пришли к выводу, что регион имеет хороший средний доход. Решить вопрос с повышением заработной платы в ближайшее время активисты не планируют, поскольку полностью солидарны с местной властью в этом нелегком вопросе.