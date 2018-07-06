Эксперт: Торговая политика США «раскачивает лодку» мировой экономики

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Китай и Евросоюз вынуждены будут «объявить войну», если Штаты не остановятся.

Агрессивная торговая политика США, предполагающая навязывание своей продукции в Европе и Азии, но в то же время связанная с ограничением экспорта, грозит серьёзными последствиями для глобального рынка. Такого мнения придерживается экономист из ВШЭ Тимофей Бордачев. Эксперт заявил, что экспансия Штатов «раскачивает лодку» мировой экономики. Свою позицию специалист аргументировал тем, что ЕС уже ввёл ответные меры в связи с введением Вашингтоном пошлин на ввоз в страну стали и алюминия из Европы в виде учреждения временных пошлин на сталь. В Евросоюзе опасаются последствий решений Дональда Трампа не только потому, что это повлияет на товарооборот между европейскими странами и США, но и потому, что продукция с других рынков за невозможностью интегрироваться на американском рынке массово хлынет в Европу, что в итоге негативно скажется на местных производителях. Действия Штатов не оставляют выбора ни Брюсселю, ни Пекину, где также недовольны американской политикой. Крупные экономические игроки уже планируют предпринять по отношению к США серьёзные меры, чтобы остановить их экспансию. В противном случае Китаю и ЕС придётся капитулировать, уверен Бордачёв.

Более позитивно настроен его коллега Антон Шабанов. В частности, он уверен, что коллапса в отношениях США, ЕС и Китая ждать в любом случае не стоит. Негативные последствия если и будут иметь место, то лишь в локальном формате. Что же касается американской торговой политики по отношению к России, то она также не должна существенным образом ухудшить состояние дел в российской экономике, поскольку Москва уже и без того находится под санкциями Вашингтона.

Ранее мы писали, что Китай не станет терпеть «психологический террор» от США. В китайском правительстве уже поспешили заявить, что предпримут ответные меры, но лишь в том случае, если Вашингтон попытается дальше внедрять свою политику.