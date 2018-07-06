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Повышение уровня мирового океана вызовет глобальный финансовый кризис

Сегодня, 03:45

Национальный океанографический центр Великобритании распространил доклад, в котором описывается возможный ущерб в случае невыполнения Парижского соглашения его участниками.

Повышение уровня мирового океана вызовет глобальный финансовый кризис в том случае, если средняя температура на планете повысится более чем на 2 °C. Уровень океана поднимается, поскольку ледовые покровы и ледники начинают таять. Также исследователи заметили тенденцию к расширению океанских вод.

По мнению центра, динамика изменения уровня не может быть охарактеризована положительно, поскольку от этого в первую очередь пострадают прибрежные районы, которые залегают не более, чем на 10 метров над уровнем моря. По статистическим данным, в таких районах живет более 600 млн населения. Экономисты даже посчитали, какой размер ущерба будет нанесен в размере $13 трлн.

Британские эксперты сообщили, что в случае непринятия должных мер, уровень мирового океана станет выше на 52 см из-за ожидаемого повышения температуры на Земле на полтора градуса до 2100 года.

Метеорологи международных организаций отмечают, что первые последствия изменения климата население планеты почувствует уже в 2040 году.

2015 года во французской столице состоялась 21 конференция, на которой было принято соответственное парижское соглашение, которое начнет действовать в 2020 году.

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