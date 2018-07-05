Наталья Сергунина дала комментарий по закупочной деятельности Москвы

Сегодня, 16:25

В настоящее время доля столичных закупочных процедур в электронной форме достигла показателя в 90 процентов. По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, перевод в электронный вид оставшихся 10 процентов не будет особенно сложным. Об этом сообщило АГН «Москва».

По словам Натальи Сергуниной, уже более пяти лет в российской столице успешно действует и поступательно развивается портал поставщиков. Это поспособствовало переводу в электронный вид и закупок «малого объема». 1 июля в отечественной контрактной системе имели место изменения, к которым региональная информационная система Москвы в сфере закупок готова на 100%. В ближайших обновлениях интернет-платформы должны быть учтены и запланированные до конца 2018 года изменения.

В Москве за последние шесть лет динамика объемов электронных закупок достигла показателя в 30%. Благодаря этому усилилась конкуренция на электронных аукционах, в которых теперь участвуют в среднем четыре-пять компаний, — уточнила заммэра столицы.