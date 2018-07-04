Уровень недельной инфляции в РФ вырос до 0,2%

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Этому поспособствовали огромные темпы роста тарифов на ЖКУ, который стали выше на 2,1 – 3,1%.

В Росстате также отметили, что в РФ уровень недельной инфляции вырос на фоне роста потребительских цен. Последние в период с 26 июня по 2 июля выросли на 0,2% после роста на 0,1% неделей ранее. С начала года инфляция уже составила 2%.

Росту недельной инфляции также способствовал рост цен на жилищно-коммунальные услуги. По словам специалистов из Росстата, они за неделю выросли на 2,1 – 3,1%, а плата за жильё в домах государственного и муниципального жилищных фондов – на 0,5%.

Стоит отметить, что за неделю также подорожали и продукты. Куриное мясо в среднем увеличилось в стоимости до 1,7%, пшено – на 0,8%, свиное мясо, сахар и мука с маргарином подорожали на 0,2-0,3%.

Однако в это же время яйца стали дешевле на 0,7%, а молоко – на 0,2%. Плодоовощная продукция также подешевела на 1,3%, но этот показатель связан, в первую очередь, с фактором сезонных продаж.