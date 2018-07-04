Наблюдательный совет Бинбанка возглавил Михаил Задорнов

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Центральный банк России на своем сайте распространил информацию формировании наблюдательного совета Бимбанка. С сентября прошлого года финансовое учреждение проходит финансовое оздоровление, в ходе которого пройдет его объединение с ФК «Открытие».

Главой наблюдательного совета Бимбанка в очередной раз назначен Михаил Задорнов, приказ о его назначении подписан в понедельник 2 июля. Известно, что он является еще и председателем наблюдательного совета финансового учреждения «Открытие» с января 2018 года и еще руководит советом директоров компаний «Росгосстрах».

Напомним, что в сентябре прошлого года руководство Бимбанка обратилось за помощью в Центральный банк России, в которой просил ввести временную администрацию для управления финансовым учреждением, с целью предотвращения финансового краха. Необходимость сбережения финансовой стабильности в стране и сохранения доверия жителей России к национальной банковской систесе ЦБ принял решение о введении санкций через Фонд консолидации банковского сектора.

В октябре прошлого года были утверждены все необходимые меры по оздоровлению Бимбанка и предупреждению его банкротства, в ходе которых предусмотрена докапитализация кредитной организации, а также предоставление ей необходимых средств, которые помогут поддержать ликвидность. В марте принято решение о выделении Бимбанку 56,9 миллиардов рублей для докапитализации, которые будут направлены на приобретение допэмиссий акций банка. Также регулятор отметил, что «Бинбанк» будет объединён с ФК «Открытие», который находится на санации с августа 2017 года.