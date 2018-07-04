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Владимир Ефимов: экономика Москвы — живой организм

Сегодня, 16:39

Заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила о том, что с января по март этого года коммерсанты Москвы из сферы бытовых услуг приобрели более шести тысяч патентов. Общая сумма сделок — около трехсот миллионов рублей. В комментарии к актуальной статистике госпожа Сергунина подчеркнула, что показатели минувшего года за три первых месяца 2018 года были превышены на 50 процентов. Об этом рассказало АГН «Москва».

 Столичные предприниматели, занятые в техническом обслуживании и ремонте авто и мотоциклов, приобрели за отчетный период более тысячи патентов. Это более чем на 50 процентов превосходит показатель того же трехмесячного периода с начала 2017 года. Лидер ДЭПИР города Москвы Владимир Ефимов в комментарии к актуальным цифрам отметил, что экономика столицы является живым организмом. Одной из наиболее востребованных здесь следует считать сферу предоставления бытовых услуг.

 

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