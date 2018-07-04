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Аналитики предсказали новый мировой кризис

Сегодня, 09:03

Представители Bank of America сделали прогноз на ближайшие годы и заметили, что тренд-циклическая компонента основных экономических показателей практически идентична показателям 1997-1998 годов.

Аналитики предсказали новый мировой кризис, подобный 1998 года, когда более всего пострадал Азиатский регион. Благодаря анализу динамики рынков, удалось выяснить, что на повторившуюся критическую ситуацию повлиял «сильный» доллар. При условиях давления доллара новым рынкам нет возможности развиваться. При данных условиях возможен рост в основном высокотехнологичных ситуаций.

Майкл Хартнетт, представитель аналитического отдела подчеркивает, что на данный момент зафиксировано минимальное значение на рынке облигаций стран, которые развиваются. Это наименьшее значение со времен последнего кризиса.

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