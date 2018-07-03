В Бурятии учителя получают как технички в школе

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В России была проведена дифференциация минимального размера оплаты труда, которая привела к несправедливости в оплате труда учителей в школах Бурятии и технического персонала. На заседании республиканского парламента вчера 2 июля Александр Стопичев заявил, что такую несправедливость необходимо исправить.

В Бурятии депутаты Народного Хурала задались вопросом поднятия заработных плат учителям среднеобразовательных школ. На вчерашнем заседании (2 июля) выступил глава комитета по социальной политике Александр Стопичев, который заявил, что на сегодняшний день педагогические работники получают зарплату, равную техническому персоналу, а все это произошло из-за введения дифференциации минимальной оплаты труда, которое не коснулось педагогических работников. Согласно имеющейся статистике, в некоторых школах региона учителя получают на уровне вахтера и технички, а может и ниже.

Для решения данного вопроса в Бурятии создана специальная рабочая группа, которая разработает механизм повышения. Согласно имеющейся информации, предлагается пересмотреть нормативы по оплате труда и наполняемости классов. Экономисты подсчитали, что для увеличения заработных плат учителям необходимо выделить из республиканского бюджета 900 миллионов рублей, но пока таких средств не найдено.

Известно, что с 1 января 2019 года технический персонал будет выведен из штата образовательных учреждений и переложить ответственность за выплату им заработных плат на местный бюджет. Глава Бурятии Алексей Цыденеву предлагает направлять все дополнительные средства, которые будут поступать в бюджет региона на увеличение зарплат педагогам.

Согласно статистике, в Бурятии оплата труда учителя в 2018 году выросла на 4% или 1,2 тысячи рублей.