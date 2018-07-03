Росстат сообщил, что Ямал остался лидером промышленного роста

Сегодня, 15:03

Согласно обнародованным Росстатом данным, ЯНАО демонстрирует лучшую динамику промышленного производства в Урало-Западносибирском макрорегионе. За май ее показатель составил +8,3%, а за весь период с начала 2018 года — +11,7%. Об этом сообщает портал Эксперт-Урал.

Добыча полезных ископаемых внесла ключевой вклад в эти показатели Ямала. С января по май включительно она показала рост в 15,4%, если сравнивать с тем же периодом 2017 года. Сейчас в ЯНАО идет работа над проектом по возведению завода сжижения природного газа под названием «Ямал СПГ». Его первую очередь ввели в эксплуатацию в завершении минувшего года. Также в регионе бурными темпами развиваются большие объекты инфраструктурного профиля. Это магистральный газопровод Бованенково — Ухта, магистральный нефтепровод Заполярье — Пурпе, продуктопровод Пуровский ЗПК — Тобольск-Нефтехим, а также морской порт Сабетта.