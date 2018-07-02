Россельхознадзор усилил контроль в отношении продукции филиала Danone

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Пристальное внимание к продукции петербургского филиал молочного комбината «Петмол» связано с обнаружением в товаре вредных веществ тетрациклиновой группы.

Надзорное ведомство установило усиленный лабораторный контроль за продукцией 25 российских предприятий на территории страны. Такое решение связано с выявленными серьезными несоответствиями ветеринарно-санитарным правилам ЕАЭС для предприятий (комплексов) по производству животной продукции на промышленной основе. В числе многих отечественных предприятий на контроль поставлен филиал Danone в Санкт-Петербурге, в твороге которого по результатам проверки обнаружили тетрациклиновые соединения, входящие в перечень запрещенных веществ. Такая же учесть настигла предприятие «Брянская мясная компания», входящее в «Мираторг» за листерии в говяжьих субпродуктах.

По решению Роспотребнадзора временно ограничена поставка продукции алтайского «Поспелихинского молочного комбината», новгородского «Медового дома» псковского «Маслосырзавода Порховского» «Нальчикского молочного комбината» в Кабардино-Балкария и свердловского «Частных пасек Берестова» в страны ЕАЭС.

Вместе с тем все региональные ветеринарные ведомства получили указ принять необходимые меры в отношении проблемных заводов, в противном к делу привлекут Генпрокуратуру.