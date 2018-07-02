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Суд признал бывшего совладельца Внешпромбанка банкротом

Сегодня, 14:22

С 2016 года банкир находится в международном розыске.

Арбитражный суд Москвы признал неплатежеспособность бизнесмена Георгия Беджамова. Банкротом бывшего совладельца Внешпромбанка объявили по иску ВТБ 24. Согласно решению суда, в отношении него начата процедура реализации имущества, которая будет длиться на протяжении полугода. В реестр требований кредиторов были внесены долги Беджамова перед ВТБ 24, а также претензии Внешпромбанка. Последний требует выплатить в его пользу 3,4 миллиарда рублей. В данный момент финансовое учреждение управляется Агентством по страхованию вкладов. Данный орган уже требовал признать банкира неплатежеспособным, но суд счёл необоснованным поданный иск. Как известно, в отношении Беджамова избрана мера пресечения в виде заочного ареста. С марта 2016 года он находится в международном розыске и скрывается от органов правосудия.

Ранее мы писали, что Фонд защиты дольщиков подал иск о банкротстве ГК Urban Group. Таким образом планируется частично компенсировать ущерб соинвесторов.

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