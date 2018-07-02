Сбербанк и Rambler готовят в ресторанном бизнесе переворот

Сегодня, 11:31

Российские компании развивают всё новые формы сервиса для привлечения клиента. В том числе такие, которые ранее ему не были доступны в РФ.

В этот раз настоящий переворот в ресторанном бизнесе готовят Сбербанк и Rambler. Теперь еду можно будет заказать до прихода в ресторан.

В проекте будут участвовать также Евгений Малахов и Григорий Гуревич, учредившую платформу «Фудплекс» для ресторанного рынка.

Новый сервис, который внедрят Сбербанк и Rambler, позволит бронирование столиков в ресторанах в режиме онлайн. Более того, заказ блюд из меню можно будет произвести ещё до прихода в заведение, что сократит время ожидания, пока их приготовят.

Также «Фудплекс» позволит оплату счетов не через официанта и выплату его чаевых по «безналу».

Таким образом, человеческий фактор официанта в ресторанном бизнесе почти исключается. Это касается возможных ошибок при приёме заказа и расчёте за него.

Это совершит в ресторанном бизнесе настоящий переворот. Размер инвестиций в этот проект пока не оглашается. Известно лишь, что в нём готова поучаствовать и финансовая группа GHP.

Согласно инсайдерской информации, Сбербанк получит в «Фудплекс» 35%. У Rambler – 30%. Остальное будет принадлежать GHP, Малахову и Гуревичу.