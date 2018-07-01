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Дональд Трамп: Я должен привести в порядок торговлю

Сегодня, 20:38

«Худшим в мире сделкам» настанет конец - лидер США заявил, что на данный момент приоритетным направлением его деятельности во внешней политике станет решение торговых вопросов.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на данный момент все его внимание сосредоточено на торговых сделках с другими странами: «Я должен привести в порядок торговле». Лидер дал обещание, что всех партнеров ждут лишь честные взаимовыгодные торговые соглашения, в которых нуждаются все страны. Глава Белого дома заявил, что США заключали «худшие в мире» сделки, которые приводили к большим потерям в экономике. Деятельность лидера будет направлена также на решение вопросов в сфере сельского хозяйства.

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