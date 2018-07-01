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Имущество автосалона «Союз» единым лотом выставили на торги в Кирове

Сегодня, 18:16

На аукционе 6 августа все имущество торговой точки по распоряжению арбитражного управляющего в рамках конкурсного производства одним лотом продадут за 102,4 млн рублей.

 Все имущество компании «Союз» выставлено на аукцион единым лотом, который включает 2/5 и 3/5 доли в помещении в праве общей долевой собственности на площади 1745,5 кв. метров, 2 нежилые комнаты на площади 2038,5 кв. метров и участок земли 4197+/-22 кв. метров. Желающие могут подать заявку вплоть до 3 августа, а сам аукцион состоится 6 августа.

По иску Сергея Бякова в отношении ООО «Автосалон Союз» после рассмотрения заявления Арбитражный суд Кировской области ввел процесс конкурсного производства на 6 месяцев. Данное решение было выполнено после проверки, которая показала неплатежеспособность автодиллера, признаков фиктивного или преднамеренного банкротства выявлено не было. Общая задолженность компании составила 223 миллиона 680 тысяч 696 рублей.

В апреле здание дилерского центра торговой точки хотели продать за 106 миллионов рублей. Позже помещение было выставлено на торгах с минимальной стоимостью 10.5 миллиона рублей, однако продажи были приостановлены до принятия законной силы судебного акта по результатам рассмотрения иска ПАО «Сбербанк России». Руководство компании никак не комментирует данный процесс.

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