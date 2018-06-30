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Минтранс уверен, что даже отмена индексации не повлияет на ситуацию, ведь положительная динамика перечислений прослеживается до настоящего времени. Водители большегрузов регулярно оплачивают нанесенный дорогам вред.

Система «Платон» в 2018 соберет больше 20 млрд рублей – так считает глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих. По его словам, к концу года бюджет федерального дорожного фонда пополнится еще больше, чем предполагалось, и это с учетом переноса запланированной индексации.

Ранее было озвучено решение контролирующих органов отменить индексацию еще на год, и теперь ориентировочный пересчет будет происходить уже в июле 2019. Система «Платон» регулярно возмещает ущерб, который автодорогам наносят автомобили с большими габаритами.