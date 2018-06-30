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«М.Видео» стала ведущим отечественным ритейлером в области бытовой техники и электроники

Сегодня, 15:00

Группа «САФМАР» М.Гуцериева объявила о том, что ею была заключена крупная сделка с холдингом MediaMarktSaturn (Германия). Немецкая сторона выплатит триста миллионов долларов за 15 процентов акций в продавце электроники «М.Видео». Группа М.Гуцериева, в свою очередь, получает под свой контроль российскую сеть магазинов MediaMarkt Russia. Об этом пишет РБК.

 В своей статье РБК говорит о тех проблемах, с которыми столкнулся немецкий ритейлер MediaMarkt после выхода на отечественный рынок в 2006 году. Сходу завоевать значительную долю рынка ему не удалось, что заставило сместить акценты в развитии с органического роста на приобретение одного из лидеров рынка. Благодаря сделке между ПФГ «САФМАР» и MediaMarktSaturn группа «М.Видео» становится одним из лидеров мирового рынка продавцов бытовой техники и электроники. Под управление команды, согласно условиям сделки, переходят магазины MediaMarkt в 22 субъектах РФ.

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