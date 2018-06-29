Органика на страже здоровья – Сергей Бачин

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Выжить в условиях глобальных перемен во всех областях жизни – главная задача человечества. Поэтому главным трендом сегодняшнего дня становится здоровый образ жизни. Однако следовать ему невозможно без здоровой, полезной пищи, убеждён известный производитель отечественных органических продуктов Сергей Бачин.

Органика на страже здоровья

Россияне всё чаще отдают предпочтение экологически чистым, безопасным продуктам. Однако им сложно сделать выбор между продаваемыми в торговых сетях продуктами, называемыми био-, эко-, фермерскими, органическими. Часто за столь модными названиями, являющимися всего-навсего рекламными маркетинговыми ходами, стоит фальсификат. И отец российской органики, девелопер Сергей Бачин обращает внимание на то, что в России, в отличие от Запада, настоящими органическими продуктами являются лишь те, которые маркированы как «органик» и имеют соответствующий сертификат.

Защитить потребителя от контрафакта должен и Закон об органических продуктах. Его принятие ожидается уже к концу года.

Экологически безопасными являются продукты не только выращенные на чистой земле, без использования химических добавок, антибиотиков, гормонов и генной инженерии, но и выращенные из таких же чистых семян.

Агрохолдинг "АгриВолга"

Производителей настоящей органики в России мало. Одним из них является председатель совета директоров ГК "Агранта" Сергей Бачин. Входящий в "Агранту" агрохолдинг «АгриВолга» вот уже десятилетие реализующий в Москве и центральном регионе органические продукты под брендом «Углече Поле» - крупнейший представитель новой отрасли.

Нынешней осенью в Угличском районе Ярославской области была открыта молочная ферма на 500 голов с инновационными условиями содержания животных. Коровы здесь содержатся не привязанными, как в традиционных хозяйствах, а живут почти в естественных условиях, имея возможность свободно передвигаться по большому пастбищу. Такой подход к их содержанию способствует как повышению удоев, так и улучшению качества молока. По 6 тыс литров молока теперь будут получать на этой ферме от каждой коровы.

85 млн руб вложил холдинг в реализацию данного проекта. Сегодня "АгриВолга" объединяет 15 фермерских хозяйств, расположенных на 40 гектарах экологически чистых сельхозугодий. Компания насчитывает почти 10 тысяч голов крупного рогатого скота.

Новый подход к сыроварению

Девелопер не останавливается на достигнутом. У него возникают идеи новых проектов, способствующих здоровью нации. Сегодня Бачина увлекла идея возрождения сыроваренной отрасли. Весной состоялась презентация нового сырного кластера в Угличе.

Девелопер вложил более 1,5 млрд руб инвестиций в переоборудование двух сыродельных заводов, на которых по специально разработанной ВНИИМС рецептуре будут производиться «Костромской», «Пошехонский», «Даниловский» и «Голландский» сыры.

НОС на страже здоровья россиян

Энтузиаст органики, всей душой радеющий за здоровье нации, стал одним из инициаторов создания Национального органического союза, который вот уже 5 лет стоит на страже экологически чистых продуктов, проводя не только широкую разъяснительную работу среди населения, но и вырабатывающий необходимую законодательную базу, гарантирующую развитие отрасли, защищающую от фальсификата и способствующую выведению России на мировой рынок органической продукции.

Западные санкции не только не сломили Россию, но стали толчком для ее развития, способствуют изысканию внутренних ресурсов, которые не только помогают выжить, а делают российскую экономику сильной и конкурентно способной на мировом рынке.

Поэтому производство качественной продукции является сегодня чрезвычайно актуальной задачей. За органической продукцией большое будущее, в этом уверен девелопер Сергей Бачин. Именно поэтому он и стал энтузиастом нового направления в отечественной пищевой промышленности - органики.

Суть органики

Органическая продукция отличается от традиционной тем, что является экологически чистой, здоровой и полезной для человека. Производимая из каких-либо химических добавок, без ГМО, антибиотиков, стимуляторов роста, выращенная на чистой земле вдали от промышленных предприятий из чистых здоровых семян, она несёт в себе только силу природы и полезные для человека вещества.

Суть органики Сергей Викторович Бачин раскрыл перед соотечественниками в своей книге «Органика. Мифы и реальность», в которой поделился своими знаниями, полученными в результате десятилетней деятельности в сфере органического сельского хозяйства и животноводства.

"АгриВолга" - новый подход к производству продуктов

Первопроходец в российской органике добился огромных результатов, создав в агрохолдинг «АгриВолга», производящий органическую продукцию: молочные продукты, мясо, овощи. Продаваемые под брендом «Углече Поле», они завоевали заслуженную популярность у жителей столицы, Ярославской области и Подмосковья.

Год тому назад в Москве открылся первый фирменный магазин «УглечеПоле. Органик маркет», а сейчас уже функционирует целая сеть из 8 магазинов. В планах компании - открытие собственного супермаркета, где будут также продаваться органическая косметика и бытовые средства на натуральной основе.

В возглавляемом Бачиным холдинге по-новому подходят к созданию органики: используют инновационную технологию содержания скота, приближенную к естественным условиям, что положительно сказывается не только на количестве удоев, но и на качестве молока. Отдают предпочтение животным, дающим не рекордные удои, а стойким к болезням. Для корма используют зерно, выращенное собственными силами, в качестве удобрений используют традиционное средство – навоз. На 40 гектарах экологически чистых земельных угодий производством органической продукции заняты 15 фермерских хозяйств, насчитывающих около 10 тысяч голов крупного рогатого скота.

Занимаясь возрождением сыроварения, Бачин озабочен внедрением в производство специально разработанной ВНИИМС рецептуры, по которой будут производиться такие сыры, как: «Костромской», «Пошехонский», «Даниловский», «Голландский».

Спрос на органическую продукцию неизменно растет

По словам Бачина, российский внутренний рынок уже созрел для органики, органическая продукция стала пользоваться спросом.

Поэтому, считает эксперт, нужно дать потребителю право выбора органических и экологически чистых продуктов.

Государство здесь должно сыграть свою роль, убеждён девелопер. Поэтому он и стал 5 лет тому назад одним из инициаторов создания Национального органического союза, основной сферой деятельностью которого является выработка законов, регламентирующих качество органических продуктов и популяризирующих их среди населения, борющихся с фальсификатом.

Как не ошибиться в выборе настоящего продукта

Председатель совета директоров ГК "Агранта", куда входит «АгриВолга», обращает внимание на то, что в магазинах уже появляется фальсифицированная продукция, например, «органическое» молоко, которое в два раз дешевле настоящего. Бачин акцентирует внимание россиян: современные префиксы био-, эко- не соответствуют действительности, а являются всего лишь рекламными маркетинговыми ходами.

Настоящим же чистым и здоровым продуктом является лишь тот, который маркирован как «органик» и имеет соответствующий сертификат. Даже так называемый фермерский продукт далеко не всегда является истинно чистым и полезным, так как в погоне за объемами, мелкие производители прибегают к использованию антибиотиков и иных химических добавок.