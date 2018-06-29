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Lamoda устроит для себя «оффлайн-примерку» в Москве

Сегодня, 10:20

Под натиском жесткой конкуренции интернет-ритейлер Lamoda создаст мультибрендовые универмаги в традиционном формате. Главным и пока что более успешным конкурентом для ритейлера является Wildberries.

Как сообщили источники, Lamoda устроит для себя «оффлайн-примерку» в Москве. Появилась информация, что компания сейчас активно ищет помещение под оффлайн-магазин в известных ТЦ Москвы, и договор на данный момент пока ни с кем не подписан. Другой источник сообщил, что в планах компании рассматривается возможность создания сети мультибрендовых магазинов по всем крупным российским городам. На сайте HeadHunter появилась вакансия от Lamoda – они ищут человека, который будет руководить направлением розничных продаж.

Представитель Фонда развития цифровой экономики Алексей Федоров считает, что онлайн-сервисы в области торговли достигли максимума и рынок предложения перенасыщен.

Как отмечает эксперт, Lamoda выбрала стратегию роста в определенном секторе, что может помочь укрепить ее позиции на рынке. Бренд станет более узнаваем и вызовет больше доверия у покупателей при открытии оффлайн-магазинов. Эксперты предрекают Lamoda успешный путь и рост прибыли.

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