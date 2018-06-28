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ЦБ обязал банки России сообщать о хакерских атаках

Сегодня, 17:06

В 2017 году неизвестные провели нелегальные операции на 961,3 млн рублей.

ЦБ обязал банки России новым видом борьбы с нежелательными процессами хакерских атак. Сообщать о появлении неизвестной активности мошенников будут теперь все банковские учреждения. О хакерских атаках много говорят и политики и телеведущие, но главной задачей становится поиск вариантов избавиться от навязчивого внимания киберпреступников к банковским картам россиян.

Если принцип даст позитивный результат, можно будет использовать данную возможность во всех сферах, где есть электронная валюта и карты. Таким образом, кредитные организации с 1 июля текущего года обязаны сообщать Банку России о хакерских атаках и их технических параметрах.

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