Гендиректор «12 канала» Малькевич зарабатывал 176 тысяч рублей в месяц

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Информация о «персональной надбавке за сложность и напряженность труда» поставила в тупик учителей, медиков и железнодорожников.

На заседании Законодательного собрания Омской области Контрольно-счетная палата предоставила отчет по факту проверки получения активов гендиректором «12 канала». Необычайный резонанс получил тот факт, что Малькевич зарабатывал ежемесячно по 176 тысяч рублей. Гендиректор сэкономленные на ветеранах средства по программе субсидирования решился использовать в личных целях. В комментарии, объяснительного письма говорится, что основной причиной высоких выплат стала «сложность и напряженность труда». Возмущению работников более ответственных профессий нет предела.

Известно, что переживающие за успеваемость подопечных учителя и воспитатели таких денег не могут даже представить. Их ответственность и напряженность на рабочем месте будет более высокой, нежели у товарища Малькевича.