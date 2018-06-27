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Экономика Германии из-за игры с Южной Кореей потеряла больше 200 млн евро

Сегодня, 19:36

Мундиаль продолжает демонстрировать свои самые неожиданные стороны. Может ли экономика страны потерпеть огромные убытки из-за одного матча футболистов. Оказалось – да.

В частности, экономика Германии из-за игры с Южной Кореей, являющейся завершающейся на групповом этапе, потеряла больше 200 млн евро.

Впрочем, эта сумма называлась ещё до начала игры. После её окончания она может значительно увеличиться.

Всё дело в том, что, с одной стороны, Германии, чтобы продолжить выступление на ЧМ-2018, нужно было обязательно обыгрывать Южную Корею и, желательно, с хорошим счётом. С другой – матч начинался по германскому времени в 16-00.

Если в Германии будут смотреть его на рабочих местах, подсчитали эксперты, это составит потери до 200 млн евро. При условии, что на это в течении часа отвлечётся лишь каждый второй. В это верится с трудом. Цена матча для чемпионов мира была очень высока.

В то же время, ряд экономистов полагали, что подобный совместный просмотр поспособствует поднятию командного духа, и экономика Германии получит дополнительный плюс.

Не случилось. Ни с игрой, ни с духом, ни с плюсом. Футболисты Германии пропустили во втором тайме два безответных мяча и не прошли в 1/8 финала. Каковы потери экономики могут быть от этого, пока не подсчитано.

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