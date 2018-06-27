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Наталья Сергунина: Москва – центр русской индустрии моды

Сегодня, 13:42

С 28 мая по 1 июня в столице прошел знаковый съезд – первый Московский предпринимательский форум. Это важнейшее событие в деловой жизни города объединило несколько мероприятий. Среди них – Всемирный форум предпринимателей, бизнес-симпозиум «Трансформация-3», экспозиция по франчайзингу, расширенная конференция Startup Village и Московский форум индустрии моды.

 «Несомненно, Москва – центр русской индустрии моды. Обратите внимание, московские кутюрье с каждым годом все громче заявляют о себе на всемирно известных модных площадках Милана, Рима, Парижа, Нью-Йорка, Барселоны, Вены. Правительство Москвы старается во всем поддержать молодых дизайнеров. Для этого мы даже разработали специальную программу – «Сделано в Москве». Развитию нашей индустрии моды также поспособствует формирование единого московского fashion-хаба. Это тоже один из наших новых проектов», – рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Наталья Сергунина.

По словам заммэра столицы, fashion-хаб станет системообразующим инфраструктурным комплексом для всех предпринимателей Москвы.

 

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