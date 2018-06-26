Совершать денежные переводы компании Alibaba можно при помощи блокчейна

Сегодня, 09:02

Руководство компании Alibaba запустил новый сервис для своих пользователей. Теперь совершить денежный перевод можно будет при помощи системы блокчейн.

Руководитель компании Alibaba Джек Ма выразил уверенность в том, что за блокчейном большое будущее, поэтому необходимо использовать его максимально. Разработчики создали специальную систему, которая поможет совершать покупателям денежные переводы с использованием данной технологии. Уже известно, что она работает в тестовом режиме, но пока доступны только для жителей стран Азии - Филиппин, Гонконга.

Все совершаемые таким образом платежи будут проходить через банк Standart Chartered, который находится в Гонконге. В проекте участвовали компании Gcash и Globe Telecom Inc. Если система зарекомендует себя с положительной стороны, то возможность совершать платежи при помощи системы блокчейн появится у покупателей компании Alibaba по всему миру.

Напомним, что заместитель руководителя Центрального банка России Ольга Скоробогатова рассказала, что в РФ первые банковские продукты, которые будут основываться на системе блокчейн будут доступны россиянам уже в третьем квартале 2018 года.