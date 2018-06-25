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Xiaomi планирует привлечь на IPO $6 млрд

Сегодня, 16:28

108,98 млн акций компания намерена продать китайским инвесторам.

На Гонконгской фондовой бирже появились документы, раскрывающие намерения Xiaomi касательно IPO. Если верить представленным данным, компания планирует привлечь $6 млрд инвестиций. В частности, китайским предпринимателям должны продать 108,98 млн акций. Международные инвесторы смогут получить 2,07 млрд акций. Стоимость акций составит 17-22 гонконгских долларов, что в пересчёте на американскую валюту составляет $2,2-2,8.

В общей сложности Xiaomi намерена привлечь минимум $4,8 млрд. В компании уже рассказали, на какие цели потратят вырученные средства. В частности, 30% уйдут на исследования и разработки в области, связанной с профильной продукцией, в том числе смартфонов, гаджетов, телевизоров и «умных» устройств. Ещё 30% потратят на расширение линейки девайсов в области интернета вещей и ИИ. Столько же уйдёт на расширение рынков сбыта. Остальные 10% направят на повышение зарплат сотрудникам и корпоративные нужды.

Ранее топ-менеджеры собрались в Гонконге для обсуждения перспектив компании. Там же они показали смартфоны, которыми пользуются в быту. Среди них не оказалось ни одного, произведённого сторонним производителем.

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