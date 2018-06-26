Сырный кластер в Ярославской области открывает новые возможности для мелких и средних сыроварен – Серегй Бачин

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На ПМЭФ-2018 традиционно оговаривались основные проблемы экономики, бизнеса, государственно-частного партнерства, не обошлось и без подписания различных соглашений, одно из них касается создания кластера сыропроизводителей в Ярославской области.

Суть проекта

Свои подписи под соглашением поставили глава холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин и губернатор Ярославской области Д. Миронов. Суть его заключается в новом подходе к развитию отрасли сыроварения в регионе, путем создания кластера сыропроизводителей.

Такой шаг даст новые возможности производителям сыра и прежде всего – небольшим компаниям, которым сложно выйти на новые рынки и привлечь инвесторов. Эксперты прогнозируют, что в течение 5-7 лет годовой объем продукции отрасли вырастет минимум вдвое.

Выгодно это не только для бизнеса, но и для самого региона. Развитие отрасли – это дополнительные поступления в бюджет, которые по разным оценкам составят порядка 400 млн рублей. Также будут созданы сотни рабочих мест, что позволит улучшить социально-экономический климат в регионе.

Новый формат – главный фактор успеха

Одной из ключевых фигур в новом проекте станет создатель холдинга «АгриВолга» С. Бачин. Это известный в России бизнесмен. Он сумел создать одно из крупнейших предприятий в стране, которое специализируется на производстве органических продуктов, внедрил новые подходы в развитии сельхозпредприятий.

То, что бренд АгриВолга» заинтересован в расширении своего бизнеса в этом направлении, уже само по себе является фактором успеха и сигналом для других инвесторов. Новый формат отношений и поддержка сыропроизводителей региональной властью обеспечит стабильное и динамичное развитие.

Создание кластеров производителей в регионе – успешная практика, которая активно используется в развитых странах и доказала свою эффективность. Это даст мощный толчок, прежде всего небольшим компаниям, которым сложно в одиночку конкурировать с крупными игроками.