ZTE выплатила США штраф в размере $1 млрд

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Китайскую компанию обвинили в систематическом нарушении наложенных санкций.

ZTE понесла наказание в США за нарушение установленных экономических ограничений. Американская пресса со ссылкой на официальные источники в министерстве финансов страны сообщила, что штраф в размере $1 млрд поступил на счёт госказначейства на днях спустя некоторое время, после того, как был назначен правительством в отношении китайской компании.

Обсуждение вопроса наказания ZTE длилось некоторое время. Глава Белого Дома Дональд Трамп убедил членов правительства, что миллиардный штраф станет достаточным для того, чтобы зарубежная фирма приняла во внимание требования американского законодательства. Как известно, меры в отношении ZTE были приняты по причине неоднократного нарушения установленных санкций. Также сообщается, что в ближайшее время компания должна перечислить на депозитный счет в США $400 млн в ближайшие дни. Это будет сдерживающим фактором для фирмы.

Ранее мы писали, что Apple оштрафовали из-за «ошибки 53» на 9 млн долларов. От действий компании пострадали многие собственники iPhone.