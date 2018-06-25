VistaNews.ru


ZTE выплатила США штраф в размере $1 млрд

Сегодня, 10:01

Китайскую компанию обвинили в систематическом нарушении наложенных санкций.

ZTE понесла наказание в США за нарушение установленных экономических ограничений. Американская пресса со ссылкой на официальные источники в министерстве финансов страны сообщила, что штраф в размере $1 млрд поступил на счёт госказначейства на днях спустя некоторое время, после того, как был назначен правительством в отношении китайской компании.

Обсуждение вопроса наказания ZTE длилось некоторое время. Глава Белого Дома Дональд Трамп убедил членов правительства, что миллиардный штраф станет достаточным для того, чтобы зарубежная фирма приняла во внимание требования американского законодательства. Как известно, меры в отношении ZTE были приняты по причине неоднократного нарушения установленных санкций. Также сообщается, что в ближайшее время компания должна перечислить на депозитный счет в США $400 млн в ближайшие дни. Это будет сдерживающим фактором для фирмы.

Ранее мы писали, что Apple оштрафовали из-за «ошибки 53» на 9 млн долларов. От действий компании пострадали многие собственники iPhone.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

СМИ: 23 февраля США введут новые санкции в отношении КНДР

"Гоп-стоп": Фанат Розенбаума требует отменить штраф за знак у Центрального стадиона в Екатеринбурге

Трамп: США помогают нуждающимся больше других

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Рекомендуем