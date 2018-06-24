Россиянам со средним доходом не хватает 5 тысяч для сбережений

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Отсутствие собственных накоплений вынуждает граждан обращаться за микрозаймами.

Люди со средним доходом не располагают свободными средствами для появления собственных сбережений. К таковым относятся граждане, зарабатывающие в месяц до 40 тысяч рублей. Эксперты подсчитали, что таким россиянам не хватает дополнительно порядка 5 тысяч рублей в месяц.

Если бы уровень их дохода был настолько больше, то у них не возникала бы так часто необходимость обращаться за помощью в микрофинансовые компании. По некоторым данным, лишь за последний год количество клиентов таких контор выросло в России на 3,5%. Сейчас их количество составляет 10% от общего объёма трудоспособного населения. Граждане, желающие приобрести технику, автомобиль или мебель, не имея собственных накоплений, идут за мирозаймами, несмотря на высокую процентную ставку.

Ранее мы писали, что из-за цен на бензин россияне стали реже пользоваться автомобилями. Также многие автомобилисты выразили готовность оказаться от пользования собственным транспортом в случае, если цены продолжат расти.