Вчера, 22:29

Динамика показателей составила около 13%. Данные опубликовал орган федеральной службы государственной статистики по Воронежской области.

Исходя из данных, следует, что в Воронеже выросли показатели среднеквартальной заработной платы. Так, за первый квартал текущего года средняя з/п по области выросла на 29,5 тыс. руб. При этом отмечается, что это номинальные значения, а реальные показатели з/п растут намного медленнее, учитывая индексы цен. Однако рост есть, хоть и незначительный, и составил около 11%.

Аналитики отметили, что больше всего получают работники, осуществляющие деятельность в сфере финансов и страхования. Они получают почти в 2 раза больше среднего показателя. Немного меньшие доходы у химиков и металлургов, которые зарабатывают на 1,7-1,8% больше среднего значения.

Сотрудники СМИ зарабатывают примерно на 60% больше средней з/п, а научные деятели – на 50%.

Средний заработок аграрных работников составил 82% от среднеквартального значения. Отмечается, что наименьшая з/п у специалистов в области кожевенной и деревообрабатывающей промышленности – 36-46% от среднего.