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Госдума введет акциз на смесь для кальянов

Сегодня, 17:59

Новый законопроект уже добавлен для рассмотрения, в течение последующих трех лет налог будет повышаться на 20 рублей – с 457 до 495 рублей, начиная с 2019 года.

Госдума, в случае принятия законопроекта, введет акциз на смесь для кальянов, под которой подразумевается многокомпонентная смесь без добавления никотина, с добавлением иных компонентов для парения или курения. При этом, вейпы и электронные сигареты уже приравнены государственными регуляторами к прочим табачным изделиям.

Пока отмечено, что стоимость акциза для кальянных смесей будет возрастать в цене в течение трех лет, о дальнейшем росте налога пока ничего не сообщается. Соответствующий законопроект внесен для рассмотрения 21 июня, заседание по этому вопросу еще не проходило.

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