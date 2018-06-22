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Владимир Ефимов: в Москве за январь-апрель кредитование населения увеличилось на 22,8%

Сегодня, 16:00

За четыре месяца с начала года в российской столице было зафиксировано значительное превышение показателей роста потребительского и корпоративного кредитования в сравнении с минувшим годом. Кредитование местных жителей за отчетный период выросло на 22,8%. В 2017 г. рост относительно 2016 г. составил около 8%. Об этом сообщила пресс-служба московского ДЭПИР.

 Комментируя ситуацию, руководитель ДЭПИР Владимир Ефимов акцентировал внимание на том, что столичные жители стали более активно тратить. Причину следует усматривать, как в росте реальных зарплат, так и в снижении ставок по кредитам.

По словам господина Ефимова, за четырехмесячный период с начала года «прирост» темпов роста корпоративного кредитования в главном городе РФ составил 20,6%. Это в четыре раза больше, чем за отчетный период в 2017 г. Лидер ДЭПИР уточнил, что корпоративный сектор все чаще использует кредитные ресурсы для того, чтобы расширять производство и сбыт.

 

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