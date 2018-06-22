В I квартале ИП общепита Москвы приобрели на 105% больше патентов, чем годом ранее

Сегодня, 16:00

Заместитель столичного градоначальника Наталья Сергунина объявила о том, что в мегаполисе увеличивается число ИП из сферы общепита. За первый квартал текущего года ими было приобретено 1600 патентов, что на 107% больше, чем за тот же период годом ранее. Власти считают, что росту способствовал и проходящий в настоящее время в РФ ЧМ по футболу. Об этом рассказало ТАСС.

В комментарии к ситуации лидер ДЭПИР города Москвы Владимир Ефимов рассказал, что поступательному росту приобретения патентов в столице помогает и создаваемая здесь инфраструктура для бизнеса. Он отметил, что в первом квартале 2018 года столичным бизнесом было приобретено свыше 51000 патентов на сумму в почти 4,5 миллиарда рублей. Если сравнивать с тем же периодом в прошлом году, то зафиксирован прирост в 22% и 19%, — добавил Владимир Ефимов.