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Владимир Ефимов: рынок офисной недвижимости в столице отмечается ростом

Сегодня, 15:59

Москва активно способствует развитию местного предпринимательства. Благодаря этому, в главном городе РФ оживился рынок офисной аренды. Так, по итогам первого квартала этого года отмечается значительное сокращение доли вакантных площадей. В то же время зафиксирован рост арендных ставок по всем классам офисов (по офисам класса А и B ставки увеличились на 2,4%). Такую информацию сообщает пресс-служба столичного ДЭПИР.

 В комментарии к новости лидер ведомства Владимир Ефимов сообщил о том, что доля вакантных площадей по офисам класса А в сравнении с показателями аналогичного периода годом ранее сократилась на 1,9 п.п., а класса B – на 0,6 п.п. В первом квартале кризисного 2015 года вакантность офисных помещений была в два раза больше по классу А, а по классу B — более чем на 50%.

Владимир Ефимов также заявил, что на рынке офисной аренды позитивно сказывается динамика развития столичного бизнеса. Так, по итогам первого квартала этого года в мегаполисе прибыльность организаций увеличилась на 12,2%, общее число ИП — на 11,2%, а показатель энергопотребления бизнеса — на 4%.

 

 

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