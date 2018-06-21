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Сбербанк скажет клиентам «Спасибо», «Большое спасибо», «Огромное спасибо» и «Больше, чем спасибо»

Сегодня, 15:16

С 1 июля крупнейший банк России позволит обменивать бонусы на рубли в рамках обновленной программы лояльности «Спасибо от Сбербанка».

Сейчас клиенты Сбербанка могут разменивать бонусы на скидку исключительно от партнеров программы. Обновленная программа лояльности предоставит россиянам сразу 4 уровня привилегий. Крупнейший банк страны скажет клиентам «Спасибо», «Большое спасибо», «Огромное спасибо» и «Больше, чем спасибо». Достигнув максимального уровня «благодарности», вкладчик может смело обменивать бонусы на рубли.

Помимо привилегий, Сбербанк придумал задания, выполнение которых также обернется для клиентов получением бонусов. Оригинальное нововведение позволит россиянам развивать грамотность в финансовой сфере и углубляться в жизнь экономической сферы. К слову, привилегии распространятся на все карты Сбербанка. Исключением станут лишь карты «МТС» и «Аэрофлота».

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