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Нацбанк Украины оценил способности Киева по выплате долгов

Сегодня, 10:30

Многомиллиардная задолженность Украины и способности её экономики к развитию, видимо, уже озаботили и киевские власти. Прогнозы неутешительны.

 Нацбанк Украины оценил способности Киева по выплате долгов. Эксперты предполагают, что это связано с тем, что давно обещанный очередной транш МВФ «всё не идёт и не идёт».

С сообщением выступил Яков Смолий, возглавляющий Нацбанк. С его слов, у Украины достаточно финансовых резервов, чтобы выплачивать долги до конца 2020 года. Это позволяют международные резервы страны, не прибегая к внешнему финансированию.

А дальше, продолжил он, потребуются реформы. При этом, Смолий считает, очень важным сотрудничество с МВФ, которое влияет на доверие инвесторов и определяет, сколько будет стоить долговой капитал для Украины.

Эксперты недоумевают, о каких реформах речь. В стране гражданская война, которую Киев не намерен прекращать. Традиционный рынок РФ для украинских предприятий уже закрыт. Где интерес инвестора, задаются они вопросом.

Валютные потоки, в основном, обеспечиваются лишь переводами гастарбайтеров, уехавших туда, где есть работа.

В прошлом месяце Владимир Гройсман, являющийся украинским премьером, сообщил, в течение ближайших четырёх лет стране предстоит выплата 27 миллиардов долларов.

Депутат Рады Владимир Рабинович проинформировал, что общая задолженность Киева составляет уже 117 миллиардов долларов.

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