В Ханты-Мансийске состоялся Международный IT-Форум при участии ТПП РФ

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На площадке Ханты-Мансийска прошел юбилейный, десятый Международный IT-Форум. Престижное мероприятие было посвящено обсуждению цифровизации экономик стран БРИКС и ШОС. Подробный разговор зашел и о развитии сотрудничества их бизнеса. Об этом пишет портал Wapstat.

Отмечается, что участники форума подчеркнули необходимость активной цифровизации экономики. Попутно следует развивать новые региональные и федеральные законодательные инициативы.

Представители ТПП РФ также приняли участие в форуме. По словам советника президента Палаты Георгия Петрова, в настоящее время в статусе драйвера экономического роста утверждаются цифровизация экономики и информационные технологии. ТПП РФ присудили награду «UGRA IT AWARDS» за то, что она занимается активным внедрением в свою деятельность цифровых технологий. Именно Палата создала Электронную ТПП, которая предоставляет бизнес-сообществу свыше пяти сотен услуг из различных сфер деловой жизни. Отмечается, что оформление услуги и отслеживание ее выполнения доступны из любой страны мира.