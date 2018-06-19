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Россия вводит ответные пошлины на товары США

Сегодня, 17:28

Россия максимально использует свой потенциал в войне на рынке продаж алюминия с Трампом.

Максим Орешкин рассказал, что Россия готова показать Трампу последствия его выбора в пользу новых пошлин для России и Европы на металл и алюминий. Непосредственным шагом станет аналогичный пакет законов и указов по вопросу торговли. Войны, конечно, не предвидится, но эксперты видят развитие ситуации в скором будущем. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пообещал вскоре привести в действие решение Кремля в области политики торгово-экономических отношений между РФ и США.

«Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США», — заключил Орешкин.

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