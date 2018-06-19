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В Самаре появится новый частный завод ракетных двигателей

Сегодня, 16:21

Компания "S7 Космические транспортные системы" собирается построить в Самаре завод по производству обновленных ракетных двигателей. Модернизация двигателей НК-33 и НК-43 позволит сделать многоразовой первую ступень корабля «Союз-5».

Для осуществления задуманного есть намерение выкупить у АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» нужные для этой цели производственные мощности. Об этом рассказал гендиректор S7 Сергей Сопов.

Сотрудники "S7 Космические транспортные системы" уверены, что сегодняшние технологии для осуществления проекта "Союз-5" давно устарели. Инженеры и конструкторы S7 считают нужным выкупить у государства известные по всему миру двигатели НК-33 и НК-43, документацию, оснастку и техническое оборудование, т.е. все, что сохранилось на самарском заводе "Кузнецов" со времен СССР. Тогда будет возможно восстановить производство и усовершенствовать его. А значит, построить совсем новый завод.

Задуманное обсуждается в правительстве Российской Федерации. Обновление производства позволит разрабатывать и производить многоразовые носители для космических программ, необходимость в которых давно назрела.

На строительство завода уйдет пять-шесть лет. Если всё пройдёт, как задумано, в Самаре появится новый частный завод ракетных двигателей.

"Союз-5" - ракета среднего класса. Ее разрабатывают в России на смену украинским "Зенитам". Носитель сможет доставлять на орбиту до 17 тонн груза.

Компания S7 является один из самых крупных частных авиаперевозчиков в России. Ее авиарейсы связывают между собой города Урала.

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