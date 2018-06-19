Новый сырный кластер позволит улучшить экономику Ярославкой области – Сергей Бачин

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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и руководитель сельскохозяйственного проекта «АгриВолга» Сергей Бачин на полях прошедшего недавно в Санкт-Петербурге международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в рамках проекта по созданию в регионе сырного кластера, который объединит более 20 сыроварен и позволит привлечь инвестиции, решить социальные проблемы региона, создать новые рабочие места и помочь улучшить экономику области в целом.

В интервью журналистам Дмитрий Миронов сказал, что создание кластера позволит к 2025 году поднять уровень самообеспечения региона молочным продуктом до 65-91 процента. На данный момент в кластер вошли 10 предприятий.

«Объединение позволит выйти на большой рынок даже самым маленьким частным сыродельням», - отметил Дмитрий Миронов в интервью журналистам. «Кластерный подход будет способствовать существенному увеличению объемов выпуска этого продукта».

Ожидается, что уже в ближайшее время объемы производства сыра в области возрастут до 3,8 тысяч тонн в год, а к 2025 году - достигнут 8 тысяч тонн в год. По расчетам, стоимость проекта составит 5,8млрд. рублей. Расширение сырного кластера позволит улучшить социальную обстановку и создаст в регионе свыше 500 рабочих мест.

Два из входящих в ярославский сырный кластер завода - «Угличский экспериментальный сыродельный завод» и «Даниловский маслосырзавод» - были в прошлом году приобретены холдингом «АгриВолга» Сергея Бачина. Как отмечает предприниматель, оба завода нуждаются в серьезной реконструкции и модернизации. На эти цели инвестор выделит 1,5 млрд. рублей. По словам девелопера, первые закупы необходимого оборудования начнутся уже летом текущего года, что позволит запустить производство на полную мощность уже через два года.

В этом году Сергей Бачин планирует выделить 800 млн. рублей. В качестве сырья на предприятиях будет использоваться продукция с 15 животноводческих ферм холдинга «АгриВолга» и приобретенная у других производителей области. Первые сыры будут выпущены уже осенью 2018 года.

Рассказывая журналистам о своих планах, Сергей Бачин подчеркнул, что для него значение имеет цель, а не цифры. Предприниматель отметил: «Мы хотим возродить традиции угличского сыроделия. Углич – это столица не просто российского, но и советского сыроделия... И через два года мы выйдем на рынок, будем конкурентоспособны и победим зарубежные марки нашими угличскими, ярославскими, пошехонскими, российскими сырами».

Одним из вопросов представителей четвертой ветви власти был вопрос об отношении Сергея Викторовича к находящемся в настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе РФ законопроекте об органическом производстве. Журналистам было интересно узнать мнение человека, который стоял у истоков зарождения этой отрасли в России. Сельскохозяйственный проект «АгриВолга» является одним из крупнейших на рынке России производителей органической продукции, а Ярославская область, где находятся фермерские хозяйства холдинга, считается лидером по развитию органического сельского хозяйства в стране.

По словам Бачина, закон «позволит отделить стандартную продукцию от чистой, органической» и «оградить потребителя от подделок, контрафактной продукции, которой сейчас много на полках магазинов».

Как отмечает предприниматель, потребители, поняв ценность органического питания, готовы покупать органическую продукцию даже по премиум-цене. Однако, есть у отрасли и проблемы, основной из которых является наличие огромного количества поделок на рынке.

Как рассказал Сергей Бачин, нечестные предприниматели подделывают все: даже высоко котируемую продукцию «АгриВолга», которая выпускается под брендом «Углече Поле». Производители постоянно борются с этим, однако, отмечает Бачин, «важно, чтобы в государстве существовала система, которая бы не позволяла фальсификату попадать на полки. В этом ключе закон очень важен – он регулирует и терминологию, и взаимодействие сторон, и проникновение подделок на полки магазинов». Также Сергей Викторович считает, что наказание за умышленную подделку должно быть серьезным – даже до наложения уголовной ответственности.

В ходе беседы журналисты также узнали, что после принятия закона планируется разработать специальный знак для органической продукции. Приобретая товар с таким знаком, покупатель сможет быть уверен в его качестве и соблюдении всех правил органического производства. Сергей Викторович отметил, что больше внимания следует уделять сертификации продукции. Необходимо убедиться, что в занимающихся сертификацией компаниях есть достаточное количество кадров с соответствующими профессиональными знаниями.

Руководитель «АгриВолга» рассказал, что огромное значение в популяризации органики в стране имеет осведомленность потребителей о том, что такое органическая продукция, в чем ее особенности и преимущества. Для этого, отметил он, необходимо проводить просветительскую работу. Одним из инструментов в рамках информирования населения может стать трансляция информационных программ и образовательных передач. Девелопер отмечает, что просветительская работа должна быть включена в число государственных задач.

Продолжая свою мысль о мерах по развитию органического производства, Сергей Бачин предложил включить обучение основам органического производства в учебную программу специалистов по сельскому хозяйству. Что касается профессионального сообщества, то здесь большое значение приобретают такие организации, как Национальный Органический Союз, который в текущем году отметил свое 5-ти летие. В состав НОС входит и холдинг «АгриВолга». Органический союз является негосударственной организацией и играет большую роль в популяризации органического земледелия и здорового образа жизни.