Strabag не станет платить дивиденды Дерипаске из-за санкций

Сегодня, 16:05

Rasperia Trading – фирма-акционер строительного концерна Strabag, владельцем которой является олигарх Дерипаске. Концерн решил принять условия минфина США.

Австрийский концерн Strabag не имеет права выплачивать олигарху Дерипаске дивиденды, поскольку это грозит повторными санкциями со стороны США. Единственный способ обойти этот запрет – снизить свою долю до 50%. До 2021 года у Дерипаски есть шанс выйти из санкционного списка.

К слову, другим акционерам будут продолжать начислять дивиденды. Причиной ограничительных мер со стороны США стало предположение правительства о причастности России к вмешательству в выборную кампанию. Под санкции попали многие олигархи, приближенные к Путину.