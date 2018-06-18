Сегодня, 16:00

Новый вид продукта уже доступен для некоторых покупателей в гипермаркетах, о чем сообщают представители торговой марки. Оказалось, что создатели собираются «подкупать» потребителя не громким именем, а качеством товара.

Автомат Калашникова отправили на тушенку, и теперь банки с одноименным названием будут красоваться на отечественных продуктовых полках. Такая идея возникла у гендиректора ЗАО «М.Т. Калашников» Александра Желтова и его коллег, поэтому на тушенке также появится изображение известного автомата с пятиконечной звездой.

Как отмечает Желтов, сотрудничать с ними согласились представители ООО «Продрезерв», а также ООО «Торговый дом «Батькин резерв», которые будут заниматься поставками продукта в супермаркеты и другие продовольственные компании.