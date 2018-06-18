НДС 20%: правительство решает проблемы за счет бизнеса

Сегодня, 15:14

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о принятом правительством решении повысить налог на добавленную стоимость (НДС) до 20%. Закон о повышении НДС вступит в силу с 1 января 2019 года.



Новость вызвала немало откликов среди бизнес-сообщества. Свое мнение о ситуации высказал эксперт в области налогов Владимир Туров.



Прежде всего, он поделился недоумением по поводу странным образом спланированного бюджета. Эксперт заметил: сверхдоходы от деятельности нефтегазовой сферы правительство зачисляет в соответствующие фонды (стабилизирующий или фонд национального благосостояния). Эти деньги лежат там мертвым грузом, причем тратить их на экономику правительство не разрешает, считая, что это внесет в нее дисбаланс. В то же время в бюджете страны не хватает средств на выполнение последнего майского Указа Президента №204 от 7 мая 2018 года (примерно от 8 до 12 трлн рублей). Видимо поэтому правительство решило заткнуть бюджетную дыру за счет бизнеса, подняв НДС. По всей видимости, заявляет Владимир Туров, Дмитрий Анатольевич слабо представляет о том, что происходит в мире бизнеса.



Как считает эксперт, повышение НДС до 20% приведет не только к увеличению цен и коррупционной составляющей, но и заставит бизнес массово уходить в тень.



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