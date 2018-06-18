Голикова: Законопроект о накопительной части пенсии обсудят осенью

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Также Голикова уточнила, что они будут следить за тем, чтобы пенсионеров принимали на работу в независимости от возраста.

Политик подчеркивает, что многие работодатели не хотят брать пожилых людей на работу из-за скорого выхода на пенсию. Однако начиная с осени правительство будет следит за этим. Также Голикова пообещала рассмотреть закон о накопительной части пенсионного заработка уже этой осенью. На данный момент правительство работает над этим вопросом.

Ранее госдума России сообщила о повышении рабочего возраста. Голикова подчеркнула, что это никак не коснется граждан и пенсионеров, которые имеют определенные льготы. Политик рассказала, что к ним относятся люди, работающие на вредных производствах, многодетные люди, а также работники соцслужб.