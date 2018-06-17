Названа профессия, которую не коснётся продление пенсионного возраста

Сегодня, 13:39

В свете последних событий правительством РФ внесены изменения в пенсионную реформу, которые касаются повышения пенсионного возраста. Однако, они относятся не ко всем профессиям.

Правительство РФ 14 июня утвердило решение о нововведениях в пенсионную реформу. Согласно этой реформе, пенсионный возраст для женщин продлят до 6з лет, для мужчин – до 65 лет. По словам Антона Силуанова, первого вице-премьера – министра финансов, данные изменения помогут повысить уровень жизни людей и качество экономического роста. Профсоюзы предложили увеличить пенсионный возраст для женщин не до 63 лет, а до 60. Кабмин заявил, что все итоги обсуждения будут учтены при рассмотрении законопроекта в Госдуме.

Продление пенсионного возраста не коснётся одной из профессий. Официальный представитель Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина заявил, что расчёт выхода на пенсию для космонавтов производится по особым правилам, которые предусмотрены законодательством РФ, а именно, постановлением правительства №455 от 17 мая 1993 года.

Из постановления следует, что пенсионером космонавт-женщина становится после 7,5 лет пребывания в должности, а мужчина – после 10 лет. Отмечается, что в этот период входит также отрезок времени, когда работник был кандидатом в космонавты. Космонавтом кандидат становится после зачисления в отряд.

Пенсия космонавта без надбавок составляет 55% от его оклада. Известно, что месячный оклад кандидата в космонавты составляет почти 61 тыс. рублей, без учёта надбавок.