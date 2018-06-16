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Военный завод в Екатеринбурге планируют реконструировать

Сегодня, 17:22

Уральский завод бронетехники получит 158,5 млн рублей от государства. На эти деньги планируют возвести новые цеха.

Предприятие «Уральская Зерновая Корпорация» может предоставить свои услуги в строительстве новых цехов. Именно с ним и хотят заключить контракт. А строить и вправду планируют много. Два сборочных чеха №8 и №8В, произвести реконструкцию корпуса №13, где происходит сварка. Возвести сборо-окрасочный цех.

Предприятие Екатеринбурга пользуется огромным спросом во всем мире. Именно «Старт» выпускает системы «Град», «Бук», «Штиль» и другие. Сообщается, что реконструкция давно была необходимо. Но 2017 выдался сложным для научного предприятия, потому что они не смогли справиться с оборонзаказом. Это и помешало ремонту цехов. Когда именно планируют реконструировать военный завод в Екатеринбурге, не сообщается.

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