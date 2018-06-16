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Правительство рассмотрит законопроект о повышении НДС до 20%

Сегодня, 14:06

Предложение было внесено Дмитрием Медведевым 14 июня, а вступить в силу изменения могут уже с 1 января 2019 года. Премьер-министр подчеркнул, что ранее существующие льготы будут сохранены для ряда граждан.

Правительство рассмотрит новый законопроект о повышении НДС с 18 до 20%, однако для незащищенных слоев такие новшества будут неощутимыми. Как отметили чиновники, предприниматели с услугами по предоставлению медицинских препаратов и продуктов не пострадают.

Комментируя законопроект, вице-премьер Антон Силуанов сообщил, что благодаря такому повышению налога на добавленную стоимость государственный бюджет станет получать больше на 600 миллиардов рублей в год, что положительно скажется на экономике страны.

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