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В Тамбовской области цены растут быстрее всех

Сегодня, 11:00

Сравнительный анализ подтвердил возмутительный факт и спровоцировал возмущенные высказывания россиян, не готовых переплачивать за продовольствие.

В Тамбовской области люди обеспокоены растущими ценами. Быстрее всех начали замечать подорожание на морковь – 12,9%, капусту – 10 %, сахар –9,9 %. После потребительская корзина в прошлом месяце стояла 100,7%. Цены также растут на лук и свеклу – 7, 9% и 8 %. Возмущенные люди подмечают, что ценники растут как на дрожжах.

Если так пойдет и дальше, то граждане обещают устроить бойкот и отказаться от гречки, яиц, картофеля. Альтернативой станет приобретения овощей и фруктов у фермеров. Наряду с продуктами прибавили в цене и все марки топлива, которое не возможно не покупать или заменить чем-либо другим. В социальных сетях пользователи обсуждают, кто виноват в сложившейся ситуации и уверенны, что найти решение можно.

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