Индексация поможет повысить уровень жизни пенсионерам

Сегодня, 19:03

Новый закон Госдумы о повышении пенсионного возраста вызвал гул эмоций. Теперь возраст для выхода на пенсию для мужчин – 65, а для женщин – 63 года. С выходом нового законопроекта людей стало больше интересовать индексация пенсий для работающих пенсионеров.

Об этом высказался и Михаил Антонцев, председатель Мосгордумы по социальным вопросам. Как он объясняет, действительно правительство заговорило о нужде индексации пенсий, и неважно, работает или нет пенсионер. Однако сейчас работающим не индексируют ничего. Это и возмущает депутата. Еще он поделился мыслями о том, что следует поднять пенсионный минимум. Это поможет повысить уровень жизни людям «на отдыхе».

Также после появления новости об увеличении возраста появилось и много негативных комментариев. Однако эксперты уверены, что это правильный путь. Пенсионеры будут оставаться более «молодыми» и подвижными благодаря работе. А так же Россия сможет победить безработицу.