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Медведев: Выводы из ситуации с ростом бензиновых цен в РФ сделаны

Сегодня, 18:44

В России на протяжении весны в большинстве регионов наблюдался стабильный рост цен на автомобильное топливо. Это вызывало справедливые нарекания, что не осталось без внимания правительства РФ.

 По этому поводу выступил Дмитрий Медведев. Он сообщил, что выводы из ситуации с ростом бензиновых цен в РФ сделаны. Информацию премьер-министр сообщил при проведении заседания правительства.

Медведев сказал, чтобы подобная ситуация с ростом бензиновых цен в РФ не повторилась, предложены решения, которые он назвал «инновационными».

Во-первых, с 1 июня снижены акцизы на продажи бензина и дизтоплива. О других мерах не говорится.

Однако, эффект не замедлил сказаться. Рост бензиновых цен в РФ прекратился. Надолго-ли, покажет время.

В то же время ряд экспертов предсказывают, что «бензиновый литр» может подорожать в РФ до 100 рублей. Дмитрий Козак считает подобные прогнозы «апокалиптичными».

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