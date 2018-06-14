VistaNews.ru


В Татарстане фельдшеры за работу в селе получат по 500 тысяч рублей

Сегодня, 17:25

Выплаты проводят в рамках федеральной программы. Планируется капитальный ремонт 114 детских и взрослых поликлиник, на это выделили 3,5 миллиардов рублей.

В Татарстане за работу в селе фельдшеры получат от государства по 500 тысяч рублей. Отмечается, что квалифицированные врачи за подобные рабочие условия получают по 1 миллиону рублей, которые поступают из бюджета Татарстана и со стороны ФОМС. Такое решение привлекло в сельскую местность 435 врачей.

Также планируют ремонт поликлиник, уже ведутся соответствующие работы на 93 объектах. Известно, что был утвержден общий стандарт отдельно для детских и взрослых медицинских учреждений. Ремонт уже прошел в 75 больницах, расположенных в Нижнекамске, Казани, Набережных Челнах и Альметьевске.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Татарстане на капремонт пожарных авто выделили 80 млн рублей

Школы искусств в Москве получат 35 тысяч новых музыкальных инструментов

В Курганской области сельскую школу отремонтировали за 20 млн рублей

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Рекомендуем