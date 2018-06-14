В Татарстане фельдшеры за работу в селе получат по 500 тысяч рублей

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Выплаты проводят в рамках федеральной программы. Планируется капитальный ремонт 114 детских и взрослых поликлиник, на это выделили 3,5 миллиардов рублей.

В Татарстане за работу в селе фельдшеры получат от государства по 500 тысяч рублей. Отмечается, что квалифицированные врачи за подобные рабочие условия получают по 1 миллиону рублей, которые поступают из бюджета Татарстана и со стороны ФОМС. Такое решение привлекло в сельскую местность 435 врачей.

Также планируют ремонт поликлиник, уже ведутся соответствующие работы на 93 объектах. Известно, что был утвержден общий стандарт отдельно для детских и взрослых медицинских учреждений. Ремонт уже прошел в 75 больницах, расположенных в Нижнекамске, Казани, Набережных Челнах и Альметьевске.